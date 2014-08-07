Нужен качественный рерайт для разделов сайта

Для медицинского сайта нужен текст для разделов.

Тематика примерно - клеточная медицина, японская медицина.

Все разделы дадим. Информация откуда рерайтить тоже будет предоставлена.

Текст должен быть без ошибок, никакой воды, всё чётко и по делу.

Придётся вдумчиво ознакомится с текстом и выбрать нужное для каждого раздела.

Разделов будет предположительно немного меньше 30. Символов на раздел 1500-3000.

Также нужно будет подобрать картинки для каждого раздела.