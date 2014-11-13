Нужен постоянный рерайт новостей

Ищу ответственных рерайтеров для новостей. Нужно каждый день делать грамотный уникализированный рерайт новостей. Тексты новостей не сложные и интересные для восприятия. Материалы я предоставлю.

В день нужно делать несколько новостей. Оплата - 30 - 35 руб. - 1000 знаков. Без публикации на сайте, готовые тексты нужно будет отправлять мне по почте. Обязательно хорошая читабельность текста.