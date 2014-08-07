Копирайтер по автомобильной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок228 просмотров

Привет, друзья.

Ищу копирайтера по автомобильной тематике.

Необходимо писать статьи и обзоры от первого лица.

За подробностями обращайтесь сразу в скайп.

Необходима гарнитура для общения в скайпе.

И стабильная связь! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обращаемся!

11 лет назад
yolla3
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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