Автор для сайта про трубы

Прежде чем подавать заявку изучите инструкцию.

На сайт про трубы на постоянную работу требуется автор статей. Статьи должны быть содержательными и в тоже время написаны простым языком. Необходимы знания на данную тему.

Статья должна быть объемом 6000 знаков, уникальность от 97%. Стоимость такой статьи 600 руб.

Статьи проверяются редактором.

ПРИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПИСАННЫ ВЫШЕ, НЕ НУЖНО ПИСАТЬ СВОИ…

НУЖНЫ АВТОРЫ СПОСОБНЫЕ ПИСАТЬ МИНИМУМ СТАТЬЮ В СУТКИ. ПРОСЬБА ПОДОВАТЬ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ТРАТЬТЕ ПОПУСТУ СВОЕ И НАШЕ ВРЕМЯ…