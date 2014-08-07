Автор для сайта про трубы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок247 просмотров

Прежде чем подавать заявку изучите инструкцию.

На сайт про трубы на постоянную работу требуется автор статей. Статьи должны быть содержательными и в тоже время написаны простым языком. Необходимы знания на данную тему.

Статья должна быть объемом 6000 знаков, уникальность от 97%. Стоимость такой статьи 600 руб.

Статьи проверяются редактором.

ПРИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПИСАННЫ ВЫШЕ, НЕ НУЖНО ПИСАТЬ СВОИ…

НУЖНЫ АВТОРЫ СПОСОБНЫЕ ПИСАТЬ МИНИМУМ СТАТЬЮ В СУТКИ. ПРОСЬБА ПОДОВАТЬ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ТРАТЬТЕ ПОПУСТУ СВОЕ И НАШЕ ВРЕМЯ…

11 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта вебстудии контентом

    Сайт нашей студии - plus38.ru Нужно написать контент на тему: 1. Разработка фирменного стиля, т.е дополнительная услуга (http://www.plus38.ru/razrabotka-firmennogo-stiya) 2. Написать два раздела по тематики поддержки сайтов (Техническая поддержка и поддержка наполнения) ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторские статья для туризма

    $10

    Требуется Копирайтер имеющий большой опыт за рубежом по Европе. ТРЕБОВАНИЯ 1)Знания Русского языка и грамотности а высшем уровне 2)Имеющий опыт поездок по Европе 3)Оптимизация статей по указанному ТЗ 4)Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей на тему одуванчиков

    Ваша фантазия, опыт и труд требуется для написания 6 статей по 1500 збп. Тема - одуванчики. Причем, одуванчики желтые, не те, которые Вы сдуваете! Ключевые вопросы статей - польза, витамины, использование в кулинарии, ...

    Написание статей
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отзыв на Яндекс Маркет

    $50

    Необходимо оставить отзыв (5) о магазине косметики для ногтей. Важно! ВСЕ тексты сначала отправлять мне в личку для подтверждения! Предложение только для девушек с российским IP. За каждый опубликованный отзыв ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт прайса SPA салона

    Пример: Тайский массаж - особое направление массажа, делающее акцент на точечное воздействие. Искусство классического тайского массажа формировалось под влиянием древней культуры Китая и Индии и приобрело нынешний вид благодаря долгой практике, наблюдению ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для специализированного сайта

    Ищем человека (идеально на постоянную основу) для написание статей (любые объемы) по специфической тематике. Три направления: 1) Доступ к базам данных (защита/взлом) 2) Технические средства получения информации ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор новостей

    $20

    Привет. Ищу адекватного самостоятельного человека, который будет писать 2 новости в неделю про альтернативную энергетику, в основном про твердое топливо (брикеты, пеллеты). Необходимо удовлетворять следющим критериям: 1) Новости необходимо находить самостоятельно на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт. Детский клуб.

    Требуется креативный рерайт текста на 1000 - 1500 збп. Тема — детский клуб. Уникальность от 100%. Пример в приложении. Оплата wmz/wmr после сдачи и проверки работы. 1000 зн. - 50 руб.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад