Рерайт. Детский клуб.

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Завершен5 заявок197 просмотров

Требуется креативный рерайт текста на 1000 - 1500 збп. Тема — детский клуб. Уникальность от 100%. Пример в приложении. Оплата wmz/wmr после сдачи и проверки работы. 1000 зн. - 50 руб.

11 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$2
1 день
Отличная работа! Текст великолепный, а скорость выполнения тем более. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за четкую постановку задачи и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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