Статьи с описаниями сюжетов на монетах России

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Завершен16 заявок327 просмотров

Для сайта по коллекционированию, нужны небольшие статьи об изображениях на современных российских монетах. Объемом не менее 1000 знаков, уникальность не менее 85 процентов по «Адвего». По самой монете ничего писать не надо, делается только описание личности, памятника или сюжета которому посвящена конкретная памятная монета. Легко читаемый, нейтральный пересказ события или биографии.

Для примера:

а) Надо довольно много биографий… Любовь Орлова или там Иван Шишкин, читаете что есть в Википедии или (и) где угодно, потом самое значимое и хорошо воспринимаемое пересказываете, на 1000 знаков с указанной уникальностью.

б) 1000 лет городу Смоленску или 200 лет Бородинской битве, благодаря Интернет-поиску вникаете в суть события и записываете краткий пересказ обо всем этом.

в) Универсиада в Казани, хоккей на олимпиаде в Сочи, дни русской культуры в Германии, самолет АН-2, 50 лет Победы… и т.д. и т.п.

Необходимый перечень предоставлю. Всего нужно несколько сотен таких статей, так что работы хватит всем желающим, пишите согласуем тематику и список статей. Для начала работы, надо будет сделать пару тестовых статей, или дайте ссылки на статьи уже написанные Вами… Главное в работе, кроме внятного содержания, «легко-читаемость», чтобы не отпугивать зашедшего на сайт пользователя.

Можете самостоятельно предлагать тематики, по которым готовы написать такие заметки, примерный список монет (более 1000) можно посмотреть в таблицах вот здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/список_памятных_моне...

Планируемая мной цена — 25 рублей статья. Минимальное количество статей для написания одним фрилансером 10 шт., но хотелось бы разместить заказ блоками по 100 – 150 статей.

11 лет назад
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

o_bel
48 лет
13 лет в сервисе
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11 лет назад
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Заявки фрилансеров

o_bel
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
keniamin
37 лет
13 лет в сервисе
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10 лет назад
11 лет назад
Helena_Renard
Ренар 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
Credo
38 лет
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_Bulka_
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11 лет назад
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