Комплексное продвижение сайтов от KeniamiN.
Опыт работы более 4-х лет. Вчера Мы были представлены как SEO специалист, сегодня Мы уже компания продвижения бизнеса в интернете.
Предоставляемые услуги:
Комплексное продвижение сайта в интернете:
* Внутренняя SEO оптимизация;
* Внешнее SEO продвижение по позициям;
* Контекстная реклама в Google и Yandex - согласно последних тенденций рекламы;
* SMM - создание и ведение страниц в социальных сетях, реклама;
* Ручная рассылка на доски объявлений;
* PR-продвижение статьями.
Основная цель - рост продаж, улучшение имиджа, следование маркетинговой концепции компании.
Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ:
* экономия бюджета клиента;
* только целевой и качественный трафик;
* профессиональное планирование;
* правильно составление рекламных объявлений;
* работа с расширениями;
* ремаркетинг;
* анализ эффективности и отслеживание конверсий.
Евгений Холостенко - Сертифицированный специалист Google Adwords +Yandex Direct.
Администраторские функции:
* Копирайтинг - написание текстов;
* Ведение сайтов - наполнение и контроль;
* Планирование проектов.
Разработка сайтов:
* Дизайн - только авторский, работа без шаблонов;
* Верстка;
* Правильное юзабилити;
Работаем с движками: Joomla, OpenCart, OSCommerce, VamShop, WordPress.
Аналитика:
* Увеличение конверсии;
* Увеличение отдачи от сайта;
* Анализ юзабилити и поведенческих факторов;
* Бизнес анализ сайтов;
* Рекомендации по улучшению сайта для роста продаж.
Интернет-маркетинг:
* Разработка стратегии продвижения;
* Разработка концепта компаний;
* Планирование проекта на основе рыночной конъюнктуры;
* Брендинг в интернете.
Наше расположение в Одессе. Но это не мешает нам работать с проектами в Киеве, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону.
Есть отделы внутреннего SEO, SMM, внешнего продвижения сайтов (SEO + контекст), дизайна + верстки, программирования.
Уникальные корпоративные разработки по комплексному продвижению сайтов, аналитике сайтов, маркетингу компаний.
Есть Сертифицированный специалист Google Adwords и Yandex Direct.
Цены - наши цены направлены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Успешно продвинуто более 50 интернет проектов. Есть проекты с высокой популярностью.
Приходите и Ваш бизнес пойдет вверх!
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