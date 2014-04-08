SEO, SMM, Контекстная реклама, Комплексное продвижение сайтов

Комплексное продвижение сайтов от KeniamiN.

Опыт работы более 4-х лет. Вчера Мы были представлены как SEO специалист, сегодня Мы уже компания продвижения бизнеса в интернете.

Предоставляемые услуги:

Комплексное продвижение сайта в интернете:

* Внутренняя SEO оптимизация;

* Внешнее SEO продвижение по позициям;

* Контекстная реклама в Google и Yandex - согласно последних тенденций рекламы;

* SMM - создание и ведение страниц в социальных сетях, реклама;

* Ручная рассылка на доски объявлений;

* PR-продвижение статьями.

Основная цель - рост продаж, улучшение имиджа, следование маркетинговой концепции компании.

Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ:

* экономия бюджета клиента;

* только целевой и качественный трафик;

* профессиональное планирование;

* правильно составление рекламных объявлений;

* работа с расширениями;

* ремаркетинг;

* анализ эффективности и отслеживание конверсий.

Евгений Холостенко - Сертифицированный специалист Google Adwords +Yandex Direct.

Администраторские функции:

* Копирайтинг - написание текстов;

* Ведение сайтов - наполнение и контроль;

* Планирование проектов.

Разработка сайтов:

* Дизайн - только авторский, работа без шаблонов;

* Верстка;

* Правильное юзабилити;

Работаем с движками: Joomla, OpenCart, OSCommerce, VamShop, WordPress.

Аналитика:

* Увеличение конверсии;

* Увеличение отдачи от сайта;

* Анализ юзабилити и поведенческих факторов;

* Бизнес анализ сайтов;

* Рекомендации по улучшению сайта для роста продаж.

Интернет-маркетинг:

* Разработка стратегии продвижения;

* Разработка концепта компаний;

* Планирование проекта на основе рыночной конъюнктуры;

* Брендинг в интернете.

Наше расположение в Одессе. Но это не мешает нам работать с проектами в Киеве, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону.

Есть отделы внутреннего SEO, SMM, внешнего продвижения сайтов (SEO + контекст), дизайна + верстки, программирования.

Уникальные корпоративные разработки по комплексному продвижению сайтов, аналитике сайтов, маркетингу компаний.

Есть Сертифицированный специалист Google Adwords и Yandex Direct.

Цены - наши цены направлены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Успешно продвинуто более 50 интернет проектов. Есть проекты с высокой популярностью.

Приходите и Ваш бизнес пойдет вверх!