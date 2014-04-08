keniamin

Евгений Холостенко keniamin

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
SEO, SMM, Контекстная реклама, Комплексное продвижение сайтов

Комплексное продвижение сайтов от KeniamiN.

Опыт работы более 4-х лет. Вчера Мы были представлены как SEO специалист, сегодня Мы уже компания продвижения бизнеса в интернете.

Предоставляемые услуги:

    Комплексное продвижение сайта в интернете:

    * Внутренняя SEO оптимизация;

    * Внешнее SEO продвижение по позициям;

    * Контекстная реклама в Google и Yandex - согласно последних тенденций рекламы;

    * SMM - создание и ведение страниц в социальных сетях, реклама;

    * Ручная рассылка на доски объявлений;

    * PR-продвижение статьями.

    Основная цель - рост продаж, улучшение имиджа, следование маркетинговой концепции компании.

    Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ:

    * экономия бюджета клиента;

    * только целевой и качественный трафик;

    * профессиональное планирование;

    * правильно составление рекламных объявлений;

    * работа с расширениями;

    * ремаркетинг;

    * анализ эффективности и отслеживание конверсий.

    Евгений Холостенко - Сертифицированный специалист Google Adwords +Yandex Direct.

    Администраторские функции:

    * Копирайтинг - написание текстов;

    * Ведение сайтов - наполнение и контроль;

    * Планирование проектов.

    Разработка сайтов:

    * Дизайн - только авторский, работа без шаблонов;

    * Верстка;

    * Правильное юзабилити;

    Работаем с движками: Joomla, OpenCart, OSCommerce, VamShop, WordPress.

    Аналитика:

    * Увеличение конверсии;

    * Увеличение отдачи от сайта;

    * Анализ юзабилити и поведенческих факторов;

    * Бизнес анализ сайтов;

    * Рекомендации по улучшению сайта для роста продаж.

    Интернет-маркетинг:

    * Разработка стратегии продвижения;

    * Разработка концепта компаний;

    * Планирование проекта на основе рыночной конъюнктуры;

    * Брендинг в интернете.

Наше расположение в Одессе. Но это не мешает нам работать с проектами в Киеве, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону.

Есть отделы внутреннего SEO, SMM, внешнего продвижения сайтов (SEO + контекст), дизайна + верстки, программирования.

Уникальные корпоративные разработки по комплексному продвижению сайтов, аналитике сайтов, маркетингу компаний.

Есть Сертифицированный специалист Google Adwords и Yandex Direct.

Цены - наши цены направлены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Успешно продвинуто более 50 интернет проектов. Есть проекты с высокой популярностью.

Приходите и Ваш бизнес пойдет вверх!

WordPressOpenCartJoomlaТексты для сайтаGoogle AdsSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
Vladrom
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Копирование статей с первой страницы Яндекса
Отличный исполнитель. Работа была сделана гораздо быстрее, чем предполагалось. Понравился внимательный и творческий подход.
Прекрасная и четкая постановка задания, заказчик практически постоянно в сети и быстро реагирует на все вопросы. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sergey_Kupr
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Статьи с описаниями сюжетов на монетах России
Хорошие содержательные статьи. Отличный стиль и уникальность текста.
Заказчик с которым легко и приятно работать. Все вопросы, которые в работе возникали решались быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
ruslawik
Руслан 
27 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$40
10 баллов
10 лет назад
Статьи туристической тематики
Отличный исполнитель. Поразили сроки выполнения работы, ведь всего за 4 дня мне было предоставлено 30 уникальных статей. Кто знает, что это значит для сайта, тот поймет. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. рекомендую. Все вопросы, которые возникали во время выполнения заказа решались очень оперативно и удобно для обеих сторон. Оплата проведена в полной мере сразу же после сдачи работы. От сотрудничества остались только положительные эмоции.
Ответный отзыв
aravanga
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
7 баллов
10 лет назад
Размещение объявления на досках объявлений
работа сделана
работа оплачена, работать с заказчиком приятно
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
#621
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $50от 10 дней
#353