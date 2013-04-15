Здравствуйте, нужен толковый человек, который сможет не РЕРАЙТИТЬ, а писать все с нуля. Интересны цены за 1000 символов, нужно написать 10-20 статей, в том числе и сео-тексты на сайт!
Написание статей на тему "Обувь"
Нужны уникальные статьи на тему "Обувь".
Всего 33 категории - http://paradobuvi.com/
Для крупных категорий текста нужны по 1000 символов, для малых категорий или глубокой вложенности можно меньше до 500 символов.
Расчет символов по факту написанных текстов.
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