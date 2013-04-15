Исполнители для качественного недорогого рерайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок541 просмотр

срочно нужно несколько авторов для долгосрочного сотрудничества. прошу людей, которые не понимают как проверять уникальность, которые не владеют грамотным русским языком, которые не знают где нужно ставить запятые и думают что знают лучше, чем заказчик - проходите мимо.

меня интересуют грамотные авторы, пускай даже которые недавно зарегестрировались на веблансере, главное - чтобы знали как делать рерайт/копирайт.

тема - судебная экспертиза. размер 1 текста - 5/5500 знаков без пробелов.

суточный объем - от 2 до 4 текстов. оплата - раз в 2 недели (не оспаривается).

оплата - 25 рубл/1000 знаков. если делаю часто исправления - штрафы.

интересуют люди, которые не загружены другими заказами, не пропадают и относяться серьезно к работе.

12 лет назад
Maciej
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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