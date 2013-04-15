Правка статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок255 просмотров

Есть несколько статейных порталов на вордпресс. На всех качество статей оставляет желать лучшего.

Что нужно сделать:

1) проверить ошибки и стиль

2)повысить смысловую нагрузку

3)где нужно – вставить картинки, ролики с ютуба, списки, таблицы, выделить подзаголовки, добавить прочие наглядные элементы

4) довести объём статей до 3000-4000 знаков (сейчас везде по 2500)

Конечный главный итог – чтобы получились действительно интересные человеческие статьи. Чтобы пользователи их читали.

Не все статьи откровенно плохи – есть и хорошие и те, которые почти не требуют правок (кроме увеличения объёма). Есть и адская жесть.

Первоначальные тематики: строительство, автомобили, модный портал, портал для молодых мам. Просьба в заявках отписываться в каких тематиках Вы действительно разбираетесь.

Работать прямо на порталах (в wordpress всё достаточно просто, если незнакомы – помогу разобраться). Статей много. Я занимаюсь правками последние дни – получается делать/править по 10-15 статей в день, если Вы профессионал копирайтинга – вероятно сможете делать в 2-3 раза больше. Стоимость правки одной статьи ориентировочно 30 рублей.

WordPress
12 лет назад
kalika
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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