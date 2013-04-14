Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального ...
Копирайтер и контент-менеджер. Тема - софт
Необходимо написание и добавление уникальных статей с "ключевиками" на сайт. Тематика статей - компьютерные программы. Средний размер статьи 1500 символов с пробелами. Желательно при добавлении новости на сайт "заливать" и саму программу. Автор ищется на постоянной основе. Просьба указывать цену за текст 1500 с ключевыми словами+изображение+загрузка самой программы!
Заявки фрилансеров
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