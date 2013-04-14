Несколько статей к вечеру

Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около ...