Несколько статей к вечеру

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Завершен1 заявка214 просмотров

Доброго дня

Нужно сделать до 23 часов по москве несколько статей с ключами.

Статьи для миралинкс, т.е. на 2100-2300 знаков. Остальные подробности в личке.

От вас цена.

12 лет назад
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$9
1 день
Спасибо за работу. Задание было выполнено качественно и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству! С ув., Дарья
С Дашей сотрудничать довольно легко и приятно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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