Нужен рерайт

Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около 300 рублей. Сроки – чем раньше, тем лучше. Объем текста для рерайта - около 12 000 симв.

Требуется уникальный контент, будет тщательно проверяться редактором.

Оплата после выполнения задания. Могу перевести деньги после части материала. Оплата - веб-мани.

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