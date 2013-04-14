Нужен рерайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок238 просмотров

Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около 300 рублей. Сроки – чем раньше, тем лучше. Объем текста для рерайта - около 12 000 симв.

Требуется уникальный контент, будет тщательно проверяться редактором.

Оплата после выполнения задания. Могу перевести деньги после части материала. Оплата - веб-мани.

e-mail: [email protected]

icq: 384043857

12 лет назад
ruiphone
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделал хорошо. Доволен
Сотрудничеством очень доволен. Заказчик очень добросовестный и пунктуальный.

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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