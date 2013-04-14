Нужны копирайтеры для выполнения периодических заказов. Статьи на разные темы. Оплата за 1000 знаков - 50 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.
Нужен рерайт
Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около 300 рублей. Сроки – чем раньше, тем лучше. Объем текста для рерайта - около 12 000 симв.
Требуется уникальный контент, будет тщательно проверяться редактором.
Оплата после выполнения задания. Могу перевести деньги после части материала. Оплата - веб-мани.
e-mail: [email protected]
icq: 384043857
Выбранный исполнитель
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