Статьи на тему "Работа в ресторанах и гостиницах"

Нужен креативный копирайтер, который отлично знаком с темой подбора, мотивации, управления персонала, очень хорошо, если человек разбирается именно в ресторанно-гостиничной сфере, который будет писать красочные и интересные статьи для портала, который помогает найти работу в ресторанной сфере.

Требования к статья:

1) Грамотно написан, от лица портала;

2) Текст легко читается, разбит на абзацы, выделены важные цитаты;

3) Обязательно текст должен иметь подзаголовки;

4) Заголовок должен содержать полный , чистичный или разбавленный ключ;

5) Ключи для статьи и тематику статьи присылаю. Ключи использовать грамотно, если они будут нелепо вставленны, то статья не примется;

6) Стиль написания - строго деловой и профессиональный, и совсем слегка смягченный, т.е. понятный ("умение просто писать о сложном"). Читать будут в основном официанты, повара, бармены, управляющие, менеджеры, ну и директора.

7) Огромный плюс, если вы будете использовать цитаты или какие-то данные из английских статей;

8) Обязательно использовать 2-3 источника и желательно актуальностью непозднее 2010 года.

Размеры статей: 3000-4000 символов, можно и больше, если тема требует больше времени.

Работа на данный момент строится на 30-50 статьях, которые нужно написать в течение 2-3 месяцев, далее работа складываться будет на постоянной основе.

Сейчас отдам предпочтение копирайтеру, который предложит актуальный ценник для данной работы, и кто конкретно в комментариях к тендеру напишет, почему данную работу должен отдать именно вам.

P.s. Так же нужно будет делать рерайт новостей из ресторанной сферы (источники будут даваться).