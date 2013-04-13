Здравствуйте, уважаемые исполнители, нам нужно несколько людей, которые могут писать хорошие тексты по разным темам, в день примерно по 10 000 символов б\п. Требуется наличие аськи, чтобы мы могли связываться с вами по поводу ...
Статьи на тему "Работа в ресторанах и гостиницах"
Нужен креативный копирайтер, который отлично знаком с темой подбора, мотивации, управления персонала, очень хорошо, если человек разбирается именно в ресторанно-гостиничной сфере, который будет писать красочные и интересные статьи для портала, который помогает найти работу в ресторанной сфере.
Требования к статья:
1) Грамотно написан, от лица портала;
2) Текст легко читается, разбит на абзацы, выделены важные цитаты;
3) Обязательно текст должен иметь подзаголовки;
4) Заголовок должен содержать полный , чистичный или разбавленный ключ;
5) Ключи для статьи и тематику статьи присылаю. Ключи использовать грамотно, если они будут нелепо вставленны, то статья не примется;
6) Стиль написания - строго деловой и профессиональный, и совсем слегка смягченный, т.е. понятный ("умение просто писать о сложном"). Читать будут в основном официанты, повара, бармены, управляющие, менеджеры, ну и директора.
7) Огромный плюс, если вы будете использовать цитаты или какие-то данные из английских статей;
8) Обязательно использовать 2-3 источника и желательно актуальностью непозднее 2010 года.
Размеры статей: 3000-4000 символов, можно и больше, если тема требует больше времени.
Работа на данный момент строится на 30-50 статьях, которые нужно написать в течение 2-3 месяцев, далее работа складываться будет на постоянной основе.
Сейчас отдам предпочтение копирайтеру, который предложит актуальный ценник для данной работы, и кто конкретно в комментариях к тендеру напишет, почему данную работу должен отдать именно вам.
P.s. Так же нужно будет делать рерайт новостей из ресторанной сферы (источники будут даваться).
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