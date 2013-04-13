Требуется придумать и описать ~100 интересных тем

Необходимо придумать и описать ~100 интересных тем для форума. Около сорока сырых тем имеется.

Местность почти местная (Районный центр)

Пример: Больницы и ЦРБ n-го района.(раздел). Темы: Делать ли прививки себе и детям?, Как записаться на прием в детскую поликлинику и т. д. Описание "Здесь обсуждается вопрос о том нужно ли делать прививки детям" .....

При отклике пишите ~сроки и цену