Нужны краткие обзоры-прогнозы футбольных матчей

Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке.

P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную тематику и знаком с букмекерством. Возможно долгосрочное сотрудничество.