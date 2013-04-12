Тематика туристическая, исходники в сети. Еженедельная нагрузка на человека: не менее 10-ти статей объемом около 3 000. Стоимость: 50 руб./1 000, в первую неделю работы оплата производится ежедневно, при дальнейшем успешном сотрудничестве – еженедельно. ...
Нужны краткие обзоры-прогнозы футбольных матчей
Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке.
P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную тематику и знаком с букмекерством. Возможно долгосрочное сотрудничество.
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