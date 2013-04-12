Нужны краткие обзоры-прогнозы футбольных матчей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок206 просмотров

Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке.

P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную тематику и знаком с букмекерством. Возможно долгосрочное сотрудничество.

12 лет назад
Betdiscover
Кулик 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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