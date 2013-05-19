Нужен рерайтинг

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка149 просмотров

Нужно написать качественный рерайтинг, 100% уникальности

"тема"

1. мяч чм по футболу"Adidas Brazuca" - найти информацию об мяче в интернете и грамотно написать. (2к символов) + (анкоры вставить)

2. Как отличить реплику от оригинала "adidas brazuca" (можно рерайтнуть с мяча tango 12) (2к символов)

3. написать описание "Реплика мяча Adidas Brazuca 2014" ( также с tango 12) (2к символов)

4. написать описание "Как выглядит оригинальный мяч Adidas Brazuca 2014" (также с tango 12) (2к символов)

50 руб - 1к символов

12 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Выполнено
Отличный заказчик, приятный в общении человек, четкое тз и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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