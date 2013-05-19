Нужен рерайтинг

Нужно написать качественный рерайтинг, 100% уникальности

"тема"

1. мяч чм по футболу"Adidas Brazuca" - найти информацию об мяче в интернете и грамотно написать. (2к символов) + (анкоры вставить)

2. Как отличить реплику от оригинала "adidas brazuca" (можно рерайтнуть с мяча tango 12) (2к символов)

3. написать описание "Реплика мяча Adidas Brazuca 2014" ( также с tango 12) (2к символов)

4. написать описание "Как выглядит оригинальный мяч Adidas Brazuca 2014" (также с tango 12) (2к символов)

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