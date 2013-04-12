Копирайтер: рекламные объявления и акции

Требуется человек ,который сможешь писать рекламные ообьявления . И делать уникальных копирайт для обьявлений.

Тематика "изготовление мебели".

Объем работы составляет 1-2 объявления в день по 500 знаков.Требуется писать обьявления раз в два-три дня на постоянной основе.

Требования:

1. Умение делать тексты с акцентом на целевую аудиторию. Умение излогать текст языком пользы.

2. Эмоциональная подача текста.

3. Человек , умеющий составить обьявление : "акция" "дедлайн" "призыв к действию"

4. Требуется просматривать самые многочисленные группы вконтакте и из них делать копирайт

5. ТАк же обьявления для Авито,что бы они выглядели "от меня" а не "от компании"

В заявках , пишите в личку примеры ваших рекламных обьявлений.