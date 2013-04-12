Требуется рерайтинг статей по сельскохозяйственной тематике со вставкой ключевых слов и фраз. Вам будут предоставлены исходники статей и списки ключевиков. Особое предпочтение исполнителям, ориентированным на постоянное и долгосрочное сотрудничество. Требования ...
Копирайтер: рекламные объявления и акции
Требуется человек ,который сможешь писать рекламные ообьявления . И делать уникальных копирайт для обьявлений.
Тематика "изготовление мебели".
Объем работы составляет 1-2 объявления в день по 500 знаков.Требуется писать обьявления раз в два-три дня на постоянной основе.
Требования:
1. Умение делать тексты с акцентом на целевую аудиторию. Умение излогать текст языком пользы.
2. Эмоциональная подача текста.
3. Человек , умеющий составить обьявление : "акция" "дедлайн" "призыв к действию"
4. Требуется просматривать самые многочисленные группы вконтакте и из них делать копирайт
5. ТАк же обьявления для Авито,что бы они выглядели "от меня" а не "от компании"
В заявках , пишите в личку примеры ваших рекламных обьявлений.
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