Копирайтер: рекламные объявления и акции

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок389 просмотров

Требуется человек ,который сможешь писать рекламные ообьявления . И делать уникальных копирайт для обьявлений.

Тематика "изготовление мебели".

Объем работы составляет 1-2 объявления в день по 500 знаков.Требуется писать обьявления раз в два-три дня на постоянной основе.

Требования:

1. Умение делать тексты с акцентом на целевую аудиторию. Умение излогать текст языком пользы.

2. Эмоциональная подача текста.

3. Человек , умеющий составить обьявление : "акция" "дедлайн" "призыв к действию"

4. Требуется просматривать самые многочисленные группы вконтакте и из них делать копирайт

5. ТАк же обьявления для Авито,что бы они выглядели "от меня" а не "от компании"

В заявках , пишите в личку примеры ваших рекламных обьявлений.

12 лет назад
pankp
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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