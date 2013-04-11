Статьи по мебельной тематике

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок213 просмотров

Суть задания.

Предоставляем ссылки на статьи с описанием фабрик и мебельных коллекций.

Необходимо, на основе текстов, составить по два новых текста (для двух сайтов), для каждой статьи.

Возможно, убрать некоторую "воду" и дополнить свои текстом на основе фото. Т.е. по сути, дважды переработать одну статью и, по возможности, расширить их без лишней "воды".

Оплата за 1000 символов б/п ~ 35 WMR

Возможно увеличение по стоимости оплаты от качества и оперативности работы.

В сумме на выходе ~ 50 статей.

Описание фабрики ~ 1600 символов.

Описание коллекций - 1300 - 1500 символов.

Описание новости - 500 - 700 символов.

В общей сложности ~ 55к символов. Пожалуйста, оценивайте свои силы, время и знание тематики.

Более детальная информация, выбранному исполнителю.

Срок выполнения - в течение недели от момента выбора исполнителя.

12 лет назад
dizone
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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