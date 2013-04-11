Добавить игры на флеш-сайт

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется постер на постоянную работу на сайт с флеш-играми.

К каждой игре нужно уникальное описание от 150 знаков + скриншот.

В день нужно добавлять от 30 игр.

Подробности в скайпе the.best-777

12 лет назад
OrangeStudio
Анатолий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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