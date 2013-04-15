Копирайт на тему ремонта квартир

Нужен человек для написания обзоров под анкоры. Т.е. я даю анкор типа "кресла для бизнеса", вы пишете под него обзор. Уникальность 85-99%, размер обзора 1600 символов с пробелами. цена 50р за обзор. Обзор должен быть ...