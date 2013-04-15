Копирайт на тему ремонта квартир

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок210 просмотров

Есть 11 работ по ремонту квартир в картинках.

Необходимо сделать для каждой красивое, приятно читаемое описание по 1000 знаков без пробелов (т.е. всего 11000 знаков).

SEO ориентированность не нужна, необходима только 100% уникальность и красивый слог.

12 лет назад
westsky
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$15
3 дня
Великолепная работа! Получилось даже лучше чем ожидалось! Уверен что сотрудничество будет продолжено :)
Огромное спасибо за творческое задание и возможность проявить знания!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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