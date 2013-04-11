Исполнитель для написания обзоров под анкоры

Нужен человек для написания обзоров под анкоры. Т.е. я даю анкор типа "кресла для бизнеса", вы пишете под него обзор. Уникальность 85-99%, размер обзора 1600 символов с пробелами. цена 50р за обзор. Обзор должен быть интересным для людей. Анкор должен идеально вписываться в текст. Также нужно по необходимости писать обзоры под 2 анкора. Размер обзора с 2 анкорами 2100 символов без пробелов. Цена такого обзора 80р. На данный момент в день надо будет писать по 3-4 обзора, возможно даже 1-3. Жду ваших предложений.