Копирайтер на HappyWebmaster

Нужны писатели для постоянного долгосрочного сотрудничества по написанию СЕО-статей (а так же для оптимизации контента сайтов). Тематики различные: технические (металлургия, машиностроение), развлечения (туризм), красота, недвижимость и другое. ОПЛАТА РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТЕКСТОВ ЗАКАЗЧИКОМ. Стоимость ...