Образование

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка92 просмотра

Добрый день!

Нужно написать около 50к текстов по теме образование.

12 лет назад
ivankuz
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Отличная команда! Быстро справились с поставленной задачей, в тестах учли все пожелания и за небольшие деньги! Буду дальше сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад