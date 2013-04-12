Подробное ТЗ в приложении. Называйте цену за один магазин в заявке.
Образование
Добрый день!
Нужно написать около 50к текстов по теме образование.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток. Статья для женщин.Завершен12 лет назад
Добрый день! Необходим копирайтинг и рерайт (а также возможно перевод) сео статей на тему рекламы, рекламного дизайна, психологии рекламы, видеорекламы (описание роликов). Сотрудничество постоянное. Дается ссылка на статью (или ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
На периодическую работу требуется адекватный и честный рерайтер. Тексты и новости на различную тематику. На выходе должны получаться человеческие тексты с уникальностью не менее 95%. Цена за 1000 знаков – 30 р.Копирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
К каждой игре написать описание, игры брать с игровых сайтов, скачивать swf формат и заливать на сайт. Игры на тему готовки - типа приготовить пирожное, маффины, мороженое и т.п. Стоимость описания ...Завершен12 лет назад
Необходимо выполнить качественный рерайтинг диплома, около 90 стр., по праву + повышение оригинальности текста.Завершен12 лет назад
- $50
Скрипты агрегируют новости и объвления по определенной тематике грантов и стажировок, и размещают их как черновики в сайте написанном на wordpress. Исполнитель должен: Обработать тексты в разделе черновиков. Что ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Написать текст для главной страницы сайта курорта с seo-оптимизацией под поисковые запросы. Сайт не новый, нужно заменить существующий на данный момент текст. Убедительная просьба прежде чем подать заявку, прочтите пожалуйста полный текст задания в приложенном ...Завершен12 лет назад
Требуеться написать контент для однострониченого сайта по тематике увеличение бюста, текст должен быть продающим, побуждать к совершению покупкиЗавершен12 лет назад