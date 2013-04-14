Текст для главной страницы турсайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок287 просмотров

Написать текст для главной страницы сайта курорта с seo-оптимизацией под поисковые запросы. Сайт не новый, нужно заменить существующий на данный момент текст. Убедительная просьба прежде чем подать заявку, прочтите пожалуйста полный текст задания в приложенном файле tz_home.doc.

Оплата 1000 рублей (30$) желательно в ЯД, но возможна и в WM.

12 лет назад
ZakaT71
Сергей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад
$30
1 день
Николай написал качественный, 100% уникальный текст для главной страницы. Были соблюдены все требования по количеству ключей, которые в свою очередь вписаны грамотно и красиво.
Очень вежливый заказчик. Подробно и понятно изложил ТЗ. Несмотря на выходной, быстро проверил и оплатил работу. С такими людьми приятно работать. Спасибо Вам, Сергей.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать статьи с анкорами

    $25

    Нужно написать 12 статей с анкорами, для размещения на сайтах донорах. Статьи 2100-2300 без пробелов. Никакой релевантности Для продвижения сайта http://teplysvet.ru В тексте: 2 анкора-2 ссылки. Ссылка ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для подготовки объявлений к размещению

    Описание работы: І)Необходимо грамотно переписать, текст должен быть от 300-600 знаков в зависимости от исходного. Будет дана схема пример. Поэтому текст должен соответствовать этой схеме по очередности изложения информации. ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текстовка

    $10

    Необходимо создать грамотный текст для аудио-информации на основе предлагаемых услуг в сфере туризма а так же подготовка и оформление визовых документов. Ролик на 90 секунд, озвучка не нужна.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текста для first-time

    Нужны текста с описанием брендов (список брендов ниже), ключевик: часы + бренд, 3-4 вхождения в различных словоформах, объем 1000-1500 знаков: Adriatica Aigner Appella Atlantic Burett Charmex ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текстов по гостиницам

    $50

    Требуются услуги рерайтеров, тематика "Гостиницы Москвы". Нужны уникальные описания гостиниц (список предоставляю) - 1,5к знаков на каждую. Тексты предназначаются для людей и должны быть легко читаемыми, понятными, грамотными, не слишком похожими на оригинал. Заменить слова ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад