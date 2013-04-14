Текст для главной страницы турсайта

Написать текст для главной страницы сайта курорта с seo-оптимизацией под поисковые запросы. Сайт не новый, нужно заменить существующий на данный момент текст. Убедительная просьба прежде чем подать заявку, прочтите пожалуйста полный текст задания в приложенном файле tz_home.doc.

Оплата 1000 рублей (30$) желательно в ЯД, но возможна и в WM.