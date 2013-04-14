Подробное ТЗ в приложении. Называйте цену за один магазин в заявке.
Текст для главной страницы турсайта
Написать текст для главной страницы сайта курорта с seo-оптимизацией под поисковые запросы. Сайт не новый, нужно заменить существующий на данный момент текст. Убедительная просьба прежде чем подать заявку, прочтите пожалуйста полный текст задания в приложенном файле tz_home.doc.
Оплата 1000 рублей (30$) желательно в ЯД, но возможна и в WM.
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