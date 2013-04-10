Рерайт текстов по гостиницам

Требуются услуги рерайтеров, тематика "Гостиницы Москвы". Нужны уникальные описания гостиниц (список предоставляю) - 1,5к знаков на каждую. Тексты предназначаются для людей и должны быть легко читаемыми, понятными, грамотными, не слишком похожими на оригинал. Заменить слова в исходном тексте синонимами будет недостаточно, рерайт должен быть более глубоким, лучше комбинировать 2 источника. Ну, и уникальность по адвего не ниже 85-90%. Плачу 0,8$/1000 знаков (без пробелов) за выполнение тестового задания, далее, если всё устраивает, 1,2$/1000.