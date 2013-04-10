Рерайт текстов по гостиницам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок243 просмотра

Требуются услуги рерайтеров, тематика "Гостиницы Москвы". Нужны уникальные описания гостиниц (список предоставляю) - 1,5к знаков на каждую. Тексты предназначаются для людей и должны быть легко читаемыми, понятными, грамотными, не слишком похожими на оригинал. Заменить слова в исходном тексте синонимами будет недостаточно, рерайт должен быть более глубоким, лучше комбинировать 2 источника. Ну, и уникальность по адвего не ниже 85-90%. Плачу 0,8$/1000 знаков (без пробелов) за выполнение тестового задания, далее, если всё устраивает, 1,2$/1000.

12 лет назад
Kuksin_Dmitry
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт строительной компании

    $100

    20 разделов по 1500 знаков. Как это делать? Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт. Уникальность на выходе от 95% по Адвего. Список статей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Идея для рекламной кампании Центра кровли и фасада

    $50

    Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним. Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 25 статей на тему упаковки оборудования

    Здравствуйте! Требуется написать несколько статей на тему упаковки оборудования в металлизированную пленку. http://barrierpac.ru/new/ В среднем 1000-1500 зн. Похожие статьи на эту тему http://barrierpac.ru/upakovka Сайт посвящен полностью трехслойной металлизированная пленке! Ее главные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать пять статей на тему услуг грузоперевозок

    Добрый день, дорогие фрилансеры, нужно написать 5 статей по 3000 знаков по теме грузоперевозки. Ключи и подробности в личном сообщении выбранному исполнителю. Предлагайте ваши сроки и стоимость за 1К.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание отзывов

    Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для сайта веб-студии

    $100

    Нужен сео-текст для веб-студии, занимающейся созданием сайтов. Требуется разбираться (хотя бы в общих чертах) в теме создания сайтов. Оплата - 5 долл/1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер, разбирающийся в IP-сетях, PDH, SD

    Добрый день. Нужен копирайтер разбирающийся в: IP-сети, PDH, SDH Периодически нужно писать грамотные технические тексты в теме: IP-сети, PDH, SDH Вашим плюсом будет умение писать оптимизированные тексты под поисковые системы ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей для сайтов по ключевым словам

    $100

    Сайт по медицинскому туризму. Необходимо написать 55 статей по 1000 слов, в каждом по 8 ключевых слов Русский родной Качество и скорость поощряется 100$ за 55 текстов по 1000 знаков Срок ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад