20 разделов по 1500 знаков. Как это делать? Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт. Уникальность на выходе от 95% по Адвего. Список статей ...
Рерайт текстов по гостиницам
Требуются услуги рерайтеров, тематика "Гостиницы Москвы". Нужны уникальные описания гостиниц (список предоставляю) - 1,5к знаков на каждую. Тексты предназначаются для людей и должны быть легко читаемыми, понятными, грамотными, не слишком похожими на оригинал. Заменить слова в исходном тексте синонимами будет недостаточно, рерайт должен быть более глубоким, лучше комбинировать 2 источника. Ну, и уникальность по адвего не ниже 85-90%. Плачу 0,8$/1000 знаков (без пробелов) за выполнение тестового задания, далее, если всё устраивает, 1,2$/1000.
Заявки фрилансеров
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