Копирайтер для постоянного сотрудничества

Хочу оставить свой отзыв о Виктории, копирайтера с большой буквы К. С тех пор как начал сотрудничать, прошло уже более полу года. Очень ответственно относится к работе, задиния выполняет с душой, как для себя. Отлично улавливает чтего требует заказчик, как подать материал. В сроки вкладывается, если просит отсрочку только потому что не считает уже написанный текст достаточно хорошим. Советую всем, таких людей сейчас днем с огнем.