Копирайтер для постоянного сотрудничества

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Завершен21 заявка290 просмотров

В новую веб студию требуется копирайтер для написания оптимизированного текста.

Нужен надежный человек, работа будет часто.

1.5$ -1к

12 лет назад
manchi
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tori222
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Хочу оставить свой отзыв о Виктории, копирайтера с большой буквы К. С тех пор как начал сотрудничать, прошло уже более полу года. Очень ответственно относится к работе, задиния выполняет с душой, как для себя. Отлично улавливает чтего требует заказчик, как подать материал. В сроки вкладывается, если просит отсрочку только потому что не считает уже написанный текст достаточно хорошим. Советую всем, таких людей сейчас днем с огнем.
Отличный заказчик, до сих пор сотрудничаем. Платит исправно, в срок, согласно договоренностям, предоставляет вменяемые требования к заданиям и не меняет пожеланий к тексту, когда он уже готов.

Заявки фрилансеров

tori222
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад