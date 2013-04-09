Написание сообщений для rotapost

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужен человек для написания постовых и статей для ротапост.

Для постовых

1)Постовой должен быть тематическим

2)Ссылка должна быть окружена текстом (50 символов слева и справа)

Для статей

На условиях рекламодателя

Я даю Вам сайт, Вы пишите тематический текст на 100 символов.

Заказывать буду каждый день. Кто за сколько готов взяться?

Написание статей
12 лет назад
dimas562
Дмитрий 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров