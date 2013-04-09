Нужны статьи о мебели, стройматериалах и т.д. Объем большой. Предлагайте цены.
Написание сообщений для rotapost
Нужен человек для написания постовых и статей для ротапост.
Для постовых
1)Постовой должен быть тематическим
2)Ссылка должна быть окружена текстом (50 символов слева и справа)
Для статей
На условиях рекламодателя
Я даю Вам сайт, Вы пишите тематический текст на 100 символов.
Заказывать буду каждый день. Кто за сколько готов взяться?
Заявки фрилансеров
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