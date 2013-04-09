Написание сообщений для rotapost

Нужен человек для написания постовых и статей для ротапост.

Для постовых

1)Постовой должен быть тематическим

2)Ссылка должна быть окружена текстом (50 символов слева и справа)

Для статей

На условиях рекламодателя

Я даю Вам сайт, Вы пишите тематический текст на 100 символов.

Заказывать буду каждый день. Кто за сколько готов взяться?