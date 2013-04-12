Написание 5 качественных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок292 просмотра

Здравствуйте.

Необходим рерайтер для написания 5 статей на тему сетевого маркетинга. В каждую статью необходимо включить определенное кол-во заданных ключевиков.

Объем статьи: ~1500 символов без пробелов. Уникальность: 95%. Читабельность: 100%. Орфография, пунктуация. Использовать подходящую стилистику текста и логические обороты.

Сроки: 2 дня.

Выиграет профессионализм, а не наименьшая предложенная цена. Будем сотрудничать далее.

Выбранный исполнитель пишет тестовую статью, она оплачивается.

Написание статей
12 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отличная качественная работа в сроки. Будем сотрудничать дальше
Краткое, четкое и понятное ТЗ. Своевременная проверка работ и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад