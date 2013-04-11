Написать маленький обзор по iPad mini

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Завершен6 заявок151 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать небольшой обзор для iPad mini, около 2000 символов с пробелами. В продающем, положительном ключе.

12 лет назад
triptt
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад
$5
1 день
Текс написан быстро и с учетом всех пожеланий. Доволен.
Хороший заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад

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