Тексты по разным тематикам

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Завершен50 заявок376 просмотров

Нужно много текстов по разным тематикам. (КОПИРАЙТ)

Один текст от 1500 до 2000 символов.

Оплата 2 wmz за 1000 символов.

12 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

lomee4ka
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Тексты были написаны очень качественно, выдержан стиль. Рекомендую к сотрудничеству.
Дмитрий весьма положительный и ответственный Заказчик. По оплате нет вопросов. По предоставленному ТЗ также: все четко и понятно! Рекомендую!
surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$36
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно.
++
razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик. Дает интересные задания и быстро оплачивает свои заказы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lomee4ka
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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