Наполнение сайта

Требуется наполнить сайт текстом и фото темы "О компании", "Почему мы?", "Доставка продукции", "Сертификаты", описание продукции с фото (около 10-20 позиций), грамотное коммерческое предложение (обязательное понимание основ маркетинга), составление прайс листа в форматах Excel, Word c фото в миниатюре для рассылки контрагентам (около 50 позиций). Фото требуют обработки (выделение из фона и создание белого фона + нанесение водяного знака) Количество фото около 20-25 шт. Так же имеется проект сайта для наполнения.

Рассмотрю Ваши предложения сроки и обязательно цены!

Фото и шаблоны документов скину кандидатам.

Оплата посредством webmoney