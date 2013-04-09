Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок267 просмотров

Требуется наполнить сайт текстом и фото темы "О компании", "Почему мы?", "Доставка продукции", "Сертификаты", описание продукции с фото (около 10-20 позиций), грамотное коммерческое предложение (обязательное понимание основ маркетинга), составление прайс листа в форматах Excel, Word c фото в миниатюре для рассылки контрагентам (около 50 позиций). Фото требуют обработки (выделение из фона и создание белого фона + нанесение водяного знака) Количество фото около 20-25 шт. Так же имеется проект сайта для наполнения.

Рассмотрю Ваши предложения сроки и обязательно цены!

Фото и шаблоны документов скину кандидатам.

Оплата посредством webmoney

12 лет назад
Maselll
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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