Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ - 60-80 статтей Требования к статьям: - 1-1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...
Копирайтер на новостной портал
Ищем сотрудника для создания текстов под новостной портал. Тип новостей "желтая пресса". Статьи по 700-900 символов + заголовок и краткое описание.
Пример направления новостей (для РУ выдачи):
http://www.marketgid.com/pnews/2251426/i/12759/0/r/
http://livesmi.com/pop/news.php
Нужны люди с опытом работы именно в этом направлении новостей, как на примере.
Заявки фрилансеров
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