Копирайтер на новостной портал

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Закрыт20 заявок403 просмотра

Ищем сотрудника для создания текстов под новостной портал. Тип новостей "желтая пресса". Статьи по 700-900 символов + заголовок и краткое описание.

Пример направления новостей (для РУ выдачи):

http://www.marketgid.com/pnews/2251426/i/12759/0/r/

http://livesmi.com/pop/news.php

Нужны люди с опытом работы именно в этом направлении новостей, как на примере.

12 лет назад
Banderman
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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