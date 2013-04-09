Ищу контент менеджера

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Закрыт8 заявок368 просмотров

Для оптимизации сайта по ключевым запросом на долгосрочное сотрудничество ищу контент менеджера.

Сайт www.vidmens.ru

Важно, это умение писать не всякую чушь, а полезные тексты со здравым смыслом.

Вначале вы показываете свои работы, потом пишите на заказ один текст. Далее, если все нас устроит - будем работать на долгосрочном сотрудничестве.

Тексты все нужны уникальные.

Тематика мужская одежда, стиль.

Первое задание такое:

Текст для главной страницы www.vidmens.ru

Ключевые слова Интернет магазин рубашек, Интернет магазин классической мужской одежды

это ключевые слова

Текст должен быть скорее описательный того, что есть с целью рассказать свои преимущества. Адекватные преимущества.

Начать учить как правильно одеваться - скорее будет ошибкой

Пишите свои предложения и цены.

12 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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