Для оптимизации сайта по ключевым запросом на долгосрочное сотрудничество ищу контент менеджера.

Сайт www.vidmens.ru

Важно, это умение писать не всякую чушь, а полезные тексты со здравым смыслом.

Вначале вы показываете свои работы, потом пишите на заказ один текст. Далее, если все нас устроит - будем работать на долгосрочном сотрудничестве.

Тексты все нужны уникальные.

Тематика мужская одежда, стиль.

Первое задание такое:

Текст для главной страницы www.vidmens.ru

Ключевые слова Интернет магазин рубашек, Интернет магазин классической мужской одежды

это ключевые слова

Текст должен быть скорее описательный того, что есть с целью рассказать свои преимущества. Адекватные преимущества.

Начать учить как правильно одеваться - скорее будет ошибкой

Пишите свои предложения и цены.