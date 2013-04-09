Требуется рерайтер на постоянную работу - тематика медицинское оборудование. Обязательно с опытом работы, присутствие онлайн будние дни. Объем работы есть, оплата 40/1000 символов.
Ищу контент менеджера
Для оптимизации сайта по ключевым запросом на долгосрочное сотрудничество ищу контент менеджера.
Сайт www.vidmens.ru
Важно, это умение писать не всякую чушь, а полезные тексты со здравым смыслом.
Вначале вы показываете свои работы, потом пишите на заказ один текст. Далее, если все нас устроит - будем работать на долгосрочном сотрудничестве.
Тексты все нужны уникальные.
Тематика мужская одежда, стиль.
Первое задание такое:
Текст для главной страницы www.vidmens.ru
Ключевые слова Интернет магазин рубашек, Интернет магазин классической мужской одежды
это ключевые слова
Текст должен быть скорее описательный того, что есть с целью рассказать свои преимущества. Адекватные преимущества.
Начать учить как правильно одеваться - скорее будет ошибкой
Пишите свои предложения и цены.
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