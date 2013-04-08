Рерайтер статей для блога мобильной тематики

Ищем рерайтеров для рерайта статей для блока мобильной тематики i-app.ru. Платим 35 руб за 1 статью с картинками и самостоятельным внесением статьи в блог. Статья не должна быть меньше 1000 знаков, т.е. статьи в 2 предложения не приемлемы. В день требуется от 3 до 5 статей. Ссылки примеров ваших работ присылайте на почту [email protected]