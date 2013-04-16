15 описаний стран / туризм

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок149 просмотров

Для туристического сайта требуется написать тексты описаний стран, путевки на отдых в которых предлагаются сайтом.

Формат - до 2000 символов. Если "честного" (см. ниже требования к стилю*) текста будет 1500 - тоже ок, цена не изменится в любом случае.

Структура статей:

- О стране

столица

валюта

климат

география

население

языки

типы отдыха

виза

таможня

телефоны на случай чрезвычайной ситуации

- Что особенного в данной стране

- Какие места рекомендуются к посещению в данной стране.

---

Требуется 15 статей на данный момент.

Оплата - 2 USD / 1 статья.

---

Просьба к претендентам написать 1 абзац (200 символов) - блок - "Что особенного в данной стране" на примере страны Австрия. Можно выслать в личку.

Как НЕ нужно писать или замечания к стилю написания текста:

- "в Австрию стоит поехать, ВЕДЬ / т.к. / потому что..." - подобная логика не принимается;

- "придется выложить круглую сумму денег..." - и т.п. просторечье не принимается;

- *"украшать" текст не несущими смысла оборотами не следует (не могу сейчас привести пример).

Отличный пример оформления текстов - описания городов на tripadvisor.

Фактическую информацию по визам, особенностям провоза через таможню нужно взять отсюда - http://unitravel.md/index.php?pag=tara&tara=15

12 лет назад
workisgreat
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Работа была выполненна качественно и ответственно.
Все просто замечательно. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем

Заявки фрилансеров

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Была
месяц назад
12 лет назад

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