Издательство "Ideanomix" ищет авторов книг-самоучителей работы на компьютере: - "Ноутбук для женщин" - "Word и Excel без страха для начинающих" Требование: отличное владение Windows8 и пакетом Microsoft Office 2013 Умение писать ...
15 описаний стран / туризм
Для туристического сайта требуется написать тексты описаний стран, путевки на отдых в которых предлагаются сайтом.
Формат - до 2000 символов. Если "честного" (см. ниже требования к стилю*) текста будет 1500 - тоже ок, цена не изменится в любом случае.
Структура статей:
- О стране
столица
валюта
климат
география
население
языки
типы отдыха
виза
таможня
телефоны на случай чрезвычайной ситуации
- Что особенного в данной стране
- Какие места рекомендуются к посещению в данной стране.
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Требуется 15 статей на данный момент.
Оплата - 2 USD / 1 статья.
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Просьба к претендентам написать 1 абзац (200 символов) - блок - "Что особенного в данной стране" на примере страны Австрия. Можно выслать в личку.
Как НЕ нужно писать или замечания к стилю написания текста:
- "в Австрию стоит поехать, ВЕДЬ / т.к. / потому что..." - подобная логика не принимается;
- "придется выложить круглую сумму денег..." - и т.п. просторечье не принимается;
- *"украшать" текст не несущими смысла оборотами не следует (не могу сейчас привести пример).
Отличный пример оформления текстов - описания городов на tripadvisor.
Фактическую информацию по визам, особенностям провоза через таможню нужно взять отсюда - http://unitravel.md/index.php?pag=tara&tara=15
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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