15 описаний стран / туризм

Для туристического сайта требуется написать тексты описаний стран, путевки на отдых в которых предлагаются сайтом.

Формат - до 2000 символов. Если "честного" (см. ниже требования к стилю*) текста будет 1500 - тоже ок, цена не изменится в любом случае.

Структура статей:

- О стране

столица

валюта

климат

география

население

языки

типы отдыха

виза

таможня

телефоны на случай чрезвычайной ситуации

- Что особенного в данной стране

- Какие места рекомендуются к посещению в данной стране.

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Требуется 15 статей на данный момент.

Оплата - 2 USD / 1 статья.

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Просьба к претендентам написать 1 абзац (200 символов) - блок - "Что особенного в данной стране" на примере страны Австрия. Можно выслать в личку.

Как НЕ нужно писать или замечания к стилю написания текста:

- "в Австрию стоит поехать, ВЕДЬ / т.к. / потому что..." - подобная логика не принимается;

- "придется выложить круглую сумму денег..." - и т.п. просторечье не принимается;

- *"украшать" текст не несущими смысла оборотами не следует (не могу сейчас привести пример).

Отличный пример оформления текстов - описания городов на tripadvisor.

Фактическую информацию по визам, особенностям провоза через таможню нужно взять отсюда - http://unitravel.md/index.php?pag=tara&tara=15