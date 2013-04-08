Тексты для Sape

$100
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Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется написать тексты для sape. Анкоров 14.

4 анкора по 30 текстов

10 анкоров по 50 текстов

Итого 620 текстов.

Текста должны быть: анкорные(прямые и склонения), безанкорные и брендовые(процентов соотношение скажу).

Длина текста от 60 до 100 символов.

тематика: игровые автоматы

Цена: 3 рубля за 1 текст.

P.S. тексты должны быть читаемые, не сгенерированые.

12 лет назад
Chichichek
34 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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