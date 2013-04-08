Рерайтер статей

Здравствуйте. Время от времени есть потребность в рерайтинге имеющихся статей и написании готовых. Сейчас нужно переписать статьи по теме деревянное домостроение, объем более 10000 знаков. Необходимо выполнить достаточно оперативно. Цену прошу не ломить)