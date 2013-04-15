Статья на тему: "Признаки беременности".

Из всех копирайтеров, подавших заявку на проект с медицинской тематикой, Диана одна была на высоте. Работу выполнила безупречно. Никаких вопросов у меня просто и быть не могло. Отвечайте Диане взаимностью и останетесь более чем довольны. Идите навстречу именно к ней, так как этот человек не подведёт Вас при любых сложившихся обстоятельствах. Дайте лишь точный ТЗ, стоящий проект и времени на отлично написанную статью!