Статья на тему: "Признаки беременности".

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок300 просмотров

Добрых времени суток. Статья для женщины. ТЗ в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

titanika
Диана 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$6
3 дня
Из всех копирайтеров, подавших заявку на проект с медицинской тематикой, Диана одна была на высоте. Работу выполнила безупречно. Никаких вопросов у меня просто и быть не могло. Отвечайте Диане взаимностью и останетесь более чем довольны. Идите навстречу именно к ней, так как этот человек не подведёт Вас при любых сложившихся обстоятельствах. Дайте лишь точный ТЗ, стоящий проект и времени на отлично написанную статью!
Замечательный заказчик, внимательный и лояльный, для таких людей всегда хочется прыгнуть "выше головы". Еще раз благодарю за предложенную работу, понимание и уважительное отношение. Удачи Вам в ваших проектах!

Заявки фрилансеров

titanika
Диана 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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