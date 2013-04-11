Автор статей по копирайтингу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок305 просмотров

Требуется автор статей (копирайтинг/рерайтинг) по тематикам:

1. Копирайтинг

2. SEO копирайтинг

3. Рерайтинг

4. Интернет-маркетинг

Исходный материал предоставляю. От вас только осмысленная обработка текста и адаптация под проект.

Оплата: 1$/1000 зн.

Важно понимать базовые вещи:

- Различать копирайтинг от рерайтинга

- Копирайт от копирайтинга

- SEO копирайтинг от рекламного текста

и.т.д.

Наличие тематического портфолио - обязательно (на него смотрю в первую очередь).

12 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

natapris
Наталия 
54 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Наталье, спасибо за качественную работу.
Довольна сотрудничеством с Ильей. Спасибо за чёткое т.з. и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natapris
Наталия 
54 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад