natapris

Наталия natapris

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Авторские тексты на любые темы.

Выполняю качественный рерайт, копирайт, копирайтинг. Высокая уникальность по Адвего. А также: тизерную рекламу, анонсы, отзывы, продающие тексты с СЕО ключами.

Прежде чем писать статью, глубоко изучаю тему. Не копирую тексты из других источников. Пишу без грамматических и лексических ошибок.

Отзывы заказчиков

capitan28
Рашит 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Статьи "Как жить счастливо"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vwvodik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Несколько десятков статей на тему "туризм и отдых"
Работал с Наталией. Задание выполнила в срок и качественно.
burlakov
Вадим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$2
8 баллов
12 лет назад
Финансы, кредиты, золото, ломбарды
Работа выполнена, но были замечания.
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Автор статей по копирайтингу
Наталье, спасибо за качественную работу.
Довольна сотрудничеством с Ильей. Спасибо за чёткое т.з. и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
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