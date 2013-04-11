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Прежде чем писать статью, глубоко изучаю тему. Не копирую тексты из других источников. Пишу без грамматических и лексических ошибок.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
10 баллов
12 лет назад
Работал с Наталией. Задание выполнила в срок и качественно.
$2
8 баллов
12 лет назад
Работа выполнена, но были замечания.
$1
10 баллов
12 лет назад
Наталье, спасибо за качественную работу.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством с Ильей. Спасибо за чёткое т.з. и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга