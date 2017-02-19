burlakov

Вадим burlakov

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kulaginaj
Кулагина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$300
10 баллов
год назад
Сайт для Салона лазерної епіляції
SEOWordPress
Все добре) Замовник чітко вказує задачі та дуже коректний.
Сайт поки що незапущен, але тільки через те що обраний шаблон не мав розділу ecommerce, який був використан. З технічної сторони сайт зроблен добре.
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FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$13
9 баллов
8 лет назад
Перевод текстов сайта бизнес тематики
Все ОК
Все ОК
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевод текстов сайта бизнес тематики
Спасибо за работу!
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Ответный отзыв
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
21 день назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Перевод текстов сайта бизнес тематики
Все ок, спасибо!
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Ответный отзыв
lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Иконки для техники
Четкое тз своевременная оплата, спасибо.
Иконки нарисованы хорошие, но с задержкой
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