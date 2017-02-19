Требуется разработать стандартный простой интернет-магазин на платформе OpenCart. Ожидается создание функционала и оформление. Укажите свою цену и примеры выполненных работ.
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $300
Потрібно вдосконалити дизайн сайту лазерної епіляції, створивши мобільну версію та оновивши десктопну. Необхідно розробити стандарти дизайну для блоків, включаючи картки послуг та акцій, а також типові інформаційні блоки. Дизайн має бути виконаний у Figma.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрытгод назад
- $500
Необхідно доробити дизайн сайту лазерної епіляції. Потрібно створити мобільну версію (Mobile first) та вдосконалити десктопну. Дизайн має бути в Figma, включаючи картки послуг та акцій, типові інфо-блоки. Створити стандарт дизайну для блоків та підібрати відповідні фото.Дизайн сайтов20 заявокЗакрытгод назад
- $300
Завдання полягає в доопрацюванні дизайну сайту лазерної епіляції. Необхідно створити дизайн для мобільної версії та вдосконалити десктопну. Дизайн має бути виконаний у Figma, включаючи картки послуг, акцій та типові інформаційні блоки. Зробіть акцент на естетику та стандарти дизайну, використовуючи відповідні фотографії.Дизайн сайтов17 заявокЗакрытгод назад
Необхідно доробити дизайн сайту лазерної епіляції, враховуючи Mobile First. Вимоги включають розробку в Figma, створення стандартів дизайну та підбір фото. Список сторінок: Головна, Блог, Каталог Статей, Акції, О нас, Салони, Каталог Послуг.Дизайн сайтов20 заявокЗакрытгод назад
Необхідно створити сайт для салону лазерної епіляції на WordPress або іншій CMS. Важливо включити каталог послуг, форму запису, SEO-модуль та мікророзмітку. Повне технічне завдання обговорюється. Виконавці з Росії не запрошуються.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходим парсер для интернет-магазина для сравнения цен с конкурентами. Предпочтительно использование Python. Учитывайте возможность выбора опций на сайте перед парсингом, а также использование proxy или выделенных IP. Данные должны сохраняться в Google Sheets или BigQuery. Ожидаются предложения с вариантами реализации и ценами.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна помощь с настройкой постраничного редиректа для сайта на C# Есть составленный .htaccess с постраничным редиректом. Но, сайт к которому пытались его применить написан на C# и попытки правильно откорректировать web.config для того же редиректа ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2000
Для создания и доработки нескольких сайтов на постоянную работу В ОФИС нужен php программист (1C-Bitrix). Обязанности: Разработка новых проектов на CMS 1С-Битрикс.Поддержка и сопровождение существующих проектов.Разработка новых модулей и функционала.Full stack, Back-end ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- Необходимо заменить сложную систему заказа после регистрации на более простой вариант без регистрации - Проверить форму "Заказать обратный звонок" - Сделать отдельный простой лендинг-пейдж внутри сайта без блоков интернет-магазина ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
У исполнителя обязательно должен быть опыт переводов сайта и/или текстов бизнес тематики. Обязательно связь по скайпу для обсуждения перевода. В наличии сейчас порядка 30К текста, со временем появился еще 50К. Перевод нужен ...Переводы3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Нужно сделать наш текст как в вступлении к звездным войнам.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна помощь и консультации с Amazon EC2 хостингом в онлайн режиме Skype.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
1)Необходимо прикрутить WooCommerce к сайту на WP. 2)В интернет магазине отключить кнопку "Купить" и корзину. (интернет-магазин будет работать как каталог, с возможностью в будущем открыть функцию магазина) 3)В админке необходима возможность многопользовательского входа, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть прайс на 3000 товаров, с названиями, примерами фотографий, и артиклами. Необходимо наполнить сайт описаниями и фото товаров, которые нужно будет брать с других сайтов. Фото, желательно 2-3 шт, нужно будет подгонять под определенный ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества. Необходимо по 10 000 занков в день качественного копирайта (от 1уе до 5уе за 1000 ЗБП, в зависимости от качества материала). Возможно полное трудоустройство. Тематика - Бизнес, Финансы. (Ломбардный ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать пять анимированных роликов длительностью каждый по 10-15 сек. (в виде анимированной флэш-презентации), сюжетом которых будут акции и спец. предложения проходящие в данный момент на ломбардных отделениях. Данные акции представлены в наших отделениях ...Анимация8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны иконки для всех видов техники (это и бытовая и компьютерная и фото и видео и мото и авто- ). Рисовать нужно в одном стиле для определенного стиля сайта. Возможно найдете уже готовые, подходящие ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужны качественные тексты вышеозвученных тематик как для сайта, так и реврайты для внешних ссылок. 100% уникальность, приветствуется полет фантазии и работа мысли. Подробнее в личку.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $250
Привлечение 10 000 в группу в контакте.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад