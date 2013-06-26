Нарисовать fvicon для сайта недвижимости realty . poiskmo . ru Fvicon не должен быть следствием логотипа. Приоритетные цвета: #739831 #0A89B6 #F05A00
Иконки для техники
Нужны иконки для всех видов техники (это и бытовая и компьютерная и фото и видео и мото и авто- ).
Рисовать нужно в одном стиле для определенного стиля сайта. Возможно найдете уже готовые, подходящие к дизайну. Ссылку на сайт вышлю в личку.
Иконок будет много, и оплачивать буду за каждую штучку. Поэтому сразу пишите в личку цены предложения с ценой
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