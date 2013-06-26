Иконки для техники

Нужны иконки для всех видов техники (это и бытовая и компьютерная и фото и видео и мото и авто- ).

Рисовать нужно в одном стиле для определенного стиля сайта. Возможно найдете уже готовые, подходящие к дизайну. Ссылку на сайт вышлю в личку.

Иконок будет много, и оплачивать буду за каждую штучку. Поэтому сразу пишите в личку цены предложения с ценой