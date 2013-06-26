Иконки для техники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен13 заявок270 просмотров

Нужны иконки для всех видов техники (это и бытовая и компьютерная и фото и видео и мото и авто- ).

Рисовать нужно в одном стиле для определенного стиля сайта. Возможно найдете уже готовые, подходящие к дизайну. Ссылку на сайт вышлю в личку.

Иконок будет много, и оплачивать буду за каждую штучку. Поэтому сразу пишите в личку цены предложения с ценой

12 лет назад
burlakov
Вадим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Иконки нарисованы хорошие, но с задержкой
Четкое тз своевременная оплата, спасибо.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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