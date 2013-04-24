Отрисовка картинок

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Закрыт9 заявок194 просмотра

Нарисовать 11 картинок размером 210*150px для каждой из категорий сайта:

-Утепление квартир

-Герметизация швов

-Кровля балконов

-Арбористика

-Утепление дома

-Утепление фасадов

-Герметизация швов

-Фасадные работы

-Монтажные работы

-Кровельные работы

-Ремонт промышленных дымовых труб

Картинки выполнить в стиле сайта http://www.xn--80aambp3a0aeex9eg.xn--p1ai/

12 лет назад
dkirsanov62
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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