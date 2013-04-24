Нужно разработать 2 иконки мебели. Что-то среднее между http://idenisenko.ru/wp-content/uploads/2010/11/001.jpg и http://i047.radikal.ru/1304/d2/f85008a4a2bf.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1304/c4/fe07c052833a.jpg пример того, как должна выглядеть мебель на иконке http://s006.radikal.ru/i214/1305/14/646f37edc8cc.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1305/e0/5dd78dabae17.jpg
Отрисовка картинок
Нарисовать 11 картинок размером 210*150px для каждой из категорий сайта:
-Утепление квартир
-Герметизация швов
-Кровля балконов
-Арбористика
-Утепление дома
-Утепление фасадов
-Герметизация швов
-Фасадные работы
-Монтажные работы
-Кровельные работы
-Ремонт промышленных дымовых труб
Картинки выполнить в стиле сайта http://www.xn--80aambp3a0aeex9eg.xn--p1ai/
Заявки фрилансеров
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