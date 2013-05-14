Тематические иконки для сайта

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Завершен11 заявок218 просмотров

Для сайта, (ubksg.ru), необходимо сделать три иконки размером, ширина 200px, высота 150px. Изображения должны соответствовать следующему тексту:

иконка 1 - Готовые объекты. Дома которые введены в эксплуатацию.

иконка 2 - Строящиеся объекты. Недостроенные дома находящиеся на разных стадиях строительства.

иконка 3 - Перспективное строительство. Новые проекты. Строительство начнется в ближайшее время.

Иконкы должны быть на прозрачном фоне.

12 лет назад
VasIlis
Ваня 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$60
10 дней
Наконец то мне встретился исполнитель, которого хочется похвалить - Наталья, я в восторге от вашей работы. Спасибо!
Отличный заказчик! Очень интересный проект. Четкая задача. Мои наилучшие рекомендации для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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