Требуется дизайнер для выполнения небольших и несложных заданий. В данный момент требуется нарисовать скидочные иконки с ценой на фоне товара для рассылки
Иконки для сайта
Добрый день!
нужны иконки для интернет магазина национальных сувениров (Казахских), в стиле как на картинке (под строкой поиска в шапке) для разделов каталога:
- цветовая гамма интернет магазина примерно такая же как на картинке
- размер иконок 50х50 пикселей
Разделы каталога:
- Украшения (в разделе будет товар: комплекты,кольца,браслеты,броши,колье,серьги,часы и тд)
- муз. инструменты (там казахские балалайки и бубны...)
- скульптуры, куклы
- фарфор, сувенирные тарелки
- банкноты
- сувенирное оружие
- статуэтки
- эксклюзивные сувениры
- изделия из кожи
- брелки, ключницы
- обереги, талисманы
- национальная посуда
Интересны цена и сроки?
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