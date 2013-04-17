Иконки для сайта

Добрый день!

нужны иконки для интернет магазина национальных сувениров (Казахских), в стиле как на картинке (под строкой поиска в шапке) для разделов каталога:

- цветовая гамма интернет магазина примерно такая же как на картинке

- размер иконок 50х50 пикселей

Разделы каталога:

- Украшения (в разделе будет товар: комплекты,кольца,браслеты,броши,колье,серьги,часы и тд)

- муз. инструменты (там казахские балалайки и бубны...)

- скульптуры, куклы

- фарфор, сувенирные тарелки

- банкноты

- сувенирное оружие

- статуэтки

- эксклюзивные сувениры

- изделия из кожи

- брелки, ключницы

- обереги, талисманы

- национальная посуда

Интересны цена и сроки?