Задача для дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт11 заявок186 просмотров

Требуется дизайнер для выполнения небольших и несложных заданий. В данный момент требуется нарисовать скидочные иконки с ценой на фоне товара для рассылки

12 лет назад
onixsoft
Яцына 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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