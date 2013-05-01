Иконки комплектов для подключения к интернету

# 1 — $ 50

Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/

Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны.

Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу.

Надо сделать 7 различных картинок, для каждого комплекта для подключения к интернет:

МегаФон, МТС, Yota, Билайн, SkyLink, ИнтерКом, FreshTel.

Размер картинок 163px x 163px, можно чуть меньше.

За основу, можно взять следующие картинки http://s2.ipicture.ru/uploads/20130421/31cRU6F6.jpg .

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130421/bViZ1YLR.jpg

Сделать картинки в виде коробки.

Разместить следующую надпись: Комплект для подключения к интернету в дом или на дачу.

Разместить значок Wi-Fi. http://files.mail.ru/2A6C59D8B26C47538DB1C3DDC1D38BD2

Разместить, логотип ИнтерКом. http://files.mail.ru/F8BFD77018744CE39FE40D39D227BD7B

Разместить логотип (например Мегафон, если картинка посвящена комплекту Мегафон) , МТС если МТС’у , итд.

Каждую картинку сделать в цветовой гамме компании, Например: Мегафон –зеленый, МТС-красный, Yota – голубой, Билайн -желтый + черный, SkyLink- синий, ИнтерКом – синий + оранжевый, FreshTel – зеленый + красный

Также можно добавить ещё различные дизайнерские элементы.

Задавайте вопросы по данному конкурсу в личку, отвечу на каждый.