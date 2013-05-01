Требуется редизайн (скорее даже нарисовать новую) иконки для iPhone/iPad утилиты. Хотелось бы что бы у исполнителя было портфолио/опыт дизайна икон для iphone/ipad. Последовательность работ: 1. Утверждение эскиза, ...
Иконки комплектов для подключения к интернету
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/
Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны.
Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу.
Надо сделать 7 различных картинок, для каждого комплекта для подключения к интернет:
МегаФон, МТС, Yota, Билайн, SkyLink, ИнтерКом, FreshTel.
Размер картинок 163px x 163px, можно чуть меньше.
За основу, можно взять следующие картинки http://s2.ipicture.ru/uploads/20130421/31cRU6F6.jpg .
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130421/bViZ1YLR.jpg
Сделать картинки в виде коробки.
Разместить следующую надпись: Комплект для подключения к интернету в дом или на дачу.
Разместить значок Wi-Fi. http://files.mail.ru/2A6C59D8B26C47538DB1C3DDC1D38BD2
Разместить, логотип ИнтерКом. http://files.mail.ru/F8BFD77018744CE39FE40D39D227BD7B
Разместить логотип (например Мегафон, если картинка посвящена комплекту Мегафон) , МТС если МТС’у , итд.
Каждую картинку сделать в цветовой гамме компании, Например: Мегафон –зеленый, МТС-красный, Yota – голубой, Билайн -желтый + черный, SkyLink- синий, ИнтерКом – синий + оранжевый, FreshTel – зеленый + красный
Также можно добавить ещё различные дизайнерские элементы.
Задавайте вопросы по данному конкурсу в личку, отвечу на каждый.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
есть образцы на польском языке нужно их на русском сделать переводы дам кнопок там примерно 6-7 http://firmashop3.prgmm.ru/images/buttonbig_dokoszyka.png все кнопки на синем ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $72
Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами. Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др. ...Завершен12 лет назад
- $60
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужна фавиконка для интернет магазина нижнего белья, вид следующий: большая буква М переходит в маленькую ЛЗавершен12 лет назад
Нужно поменять слово на иконке, исходника нет. Предложения в проект. Бюджет 5-10 usd.Завершен12 лет назад
Для размещения журнала в App Store Newsstand требуется иконка (72x72, как я понимаю). Скажите, пожалуйста, приблизительную цену и сроки, и покажите иконки, что вы делали, после чего я расскажу заинтересовавшим кандидатам, в каком стиле ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать хороший favicon для сайта - 4-листный клевер Логотип сайта в приложенииЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, нужны новые иконки для главной страницы сайта bazar66.ruЗавершен12 лет назад