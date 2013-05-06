Доброго дня! Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности". Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели. Сроки - 7-10 ...
Иконки для сайта
Здравствуйте, нужны новые иконки для главной страницы сайта bazar66.ru
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