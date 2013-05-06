Иконки для сайта

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Завершен5 заявок194 просмотра

Здравствуйте, нужны новые иконки для главной страницы сайта bazar66.ru

12 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$105
5 дней
Отличная работа. Могу смело рекомендовать Андрея как ответственного и талантливого исполнителя. Доволен работой на 100%.

Заявки фрилансеров

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад