Придумать и отрисовать логотип и несколько иконок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок246 просмотров

Для форума на IPB нужно придумать логотип и 8 иконок для категорий, тематика бодибилдинг.

12 лет назад
E_X_E_
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
$40
1 день
Требовалось отрисовать лого и иконки для сайта, выполненной работой остался доволен на 100% все сделано качественно без лишних вопросов в короткие сроки, сразу виден опыт исполнителя!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад

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